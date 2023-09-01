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В Третьяковке 15 сентября откроется выставка картин мариниста Боголюбова

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Инженерном корпусе Третьяковской галереи пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения русского живописца - мариниста и пейзажиста XIX века Алексея Боголюбова, сообщили в пресс-службе галереи.

Она откроется 15 сентября и продлится до 21 января 2024 года.

В музее напомнили, что Боголюбов был удостоен звания профессора Академии художеств, входил в Товарищество передвижных художественных выставок и был одним из ведущих мастеров своего времени, развивавшим этюдный стиль в пейзажном жанре. Он создавал батальные картины с изображениями прославленных морских сражений.

"Разделы выставки позволяют проследить основные периоды и сферы творческой деятельности пейзажиста, от времени обучения в Академии художеств в 1850-е годы до 1880-х годов. 120 живописных и графических произведений из 15 музейных собраний представят различные грани творческой деятельности члена Товарищества передвижников и приближенного российских императоров, создателя Саратовского музея им. А.Н.Радищева и Общества русских художников в Париже", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 14 сентября по 14 января в Третьяковке пройдет выставка, приуроченная к 100-летию московского спорта на которой будет представлено более 130 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания ГТГ.

Третьяковская галерея Алексей Боголюбов
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