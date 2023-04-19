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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Москомстройинвест запустил внеплановые документарные проверки при согласовании прокуратуры Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала года нами инициировано уже две таких проверки. Одна из них уже завершена, вторая в настоящее время проводится", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что проверке подлежат те проекты, по которым отмечаются возможные риски. Для выявления таких объектов специалисты комитета опираются на перечень индикаторов риска, в котором закреплены нарушения обязательных требований в рамках долевого строительства.

"Если по проекту срабатывает один из индикаторов, мы инициируем внеплановую проверку", - пояснила Пятова.

Уточняется, что такой инструмент контроля вступил в силу с 1 января 2023 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.03.2022 № 336.

В Москомстройинвесте заверили, что полностью соблюдают все установленные особенности контрольной деятельности, введенные правительством РФ в рамках принятых мер поддержки.

"Внеплановые документарные проверки нацелены, в первую очередь, на предупреждение нарушений застройщиками. Таким образом, у нас появилась еще одна профилактическая мера воздействия на застройщиков, усиливающая защиту прав дольщиков", - заключила Пятова.

Москва Москомстройинвест
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