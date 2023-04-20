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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Хуснуллин заявил, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проблема обманутых дольщиков в России в скором времени будет полностью решена, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч обманутых дольщиков. Были и нарушения, где-то и экономика застройщиков не работала, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили", - сказал Хуснуллин на коллегии Минстроя России.

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Он напомнил, что только за прошлый год были восстановлены права 54 тысяч пострадавших граждан.

"На сегодня остается около 40 тысяч обманутых дольщиков, проблемами которых мы занимаемся, и есть уверенность что их права будут восстановлены", - отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин РФ
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