Хуснуллин заявил, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проблема обманутых дольщиков в России в скором времени будет полностью решена, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч обманутых дольщиков. Были и нарушения, где-то и экономика застройщиков не работала, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили", - сказал Хуснуллин на коллегии Минстроя России.

Он напомнил, что только за прошлый год были восстановлены права 54 тысяч пострадавших граждан.

"На сегодня остается около 40 тысяч обманутых дольщиков, проблемами которых мы занимаемся, и есть уверенность что их права будут восстановлены", - отметил вице-премьер.