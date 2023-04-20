Через электронную медкарту москвича можно оформить справку в бассейн и детский лагерь

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для лагеря, в бассейн, а также об отсутствии контактов с инфекционными больными, стали доступны в электронной медицинской карте (ЭМК) детей и взрослых, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом сообщает сайт мэрии.

"Мы продолжаем расширять функционал электронной медкарты. Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными", - сказала Ракова.

В случае утери справок родителям не нужно записываться на прием для оформления новых, их можно будет распечатать. Кроме того, это упростит работу врачей, добавила заммэра

"Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых пациентов", - уточнила Ракова.

Кроме того, родители и дети старше 15 лет через электронную медкарту могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школ и детсадов.