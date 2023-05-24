Продажи путевок в детские лагеря упали из-за роста цен и отмены кэшбэка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Продажи путевок в детские лагеря на летние каникулы идут значительно хуже, чем в 2022 году, из-за резкого роста цен и отмены программы детского кэшбэка, особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, где местные власти не выделили средства на поддержку детского отдыха.

Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму Российского союза туриндустрии, гендиректор турфирмы "Диал-тур" Татьяна Иванова.

"Через несколько дней начнутся детские каникулы. Тенденции этого сезона - родители покупают путевки прежде всего в своем регионе или в ближайшем. То есть, Москва покупает в Подмосковье или в Калуге, Петербург едет в Калининградскую область и в Карелию. Вторая тенденция - сокращение количества дней в смену. Если раньше смены были по 21 дню, то сегодня мы видим смены по 10-15 дней. Соответственно, общая стоимость отдыха детей уменьшилась. Это один из инструментов по снижению цен и по повышению доступности детского отдыха", - рассказала она.

Третьей тенденцией эксперт назвала увеличение количества городских лагерей при детских школах, центрах, IT-клубах, спортивных секциях. В такие лагеря ребенок приходит на дневное пребывание, с ним занимаются, предоставляют горячее питание, но стоимость путевки получается значительно ниже, чем в лагерях с проживанием. Как подчеркнула Иванова, это еще один способ повышения доступности массового отдыха детей.

Часть предприятий выделяют средства для компенсации отдыха детей сотрудников, частичной или полной, например, РЖД, "Газпром" и другие. Профсоюзы также активно принимают участие в компенсации стоимости путевок, например, профсоюз медработников Московской области, продолжила Иванова.

"Мы понимаем, что родителям сложно купить путевки, так как их стоимость сильно выросла. Поэтому туроператоры на старте продаж в феврале предложили специальные цены в рамках акции раннего бронирования - на 10-15% ниже сегодняшних цен. Плюс различные скидки и акции. И еще один из инструментов - возможность родителям при раннем бронировании заплатить порядка 50% а оставшуюся сумму - до выезда ребенка. Плюс появились интересные программы от банков - возможность брать путевки в кредит либо в рассрочку. И эта рассрочка действует даже после возвращения ребенка", - рассказала Иванова.

По ее словам, в 2023 году родители ждали программы детского кэшбэка, поэтому раннее бронирование не было массовым.

"Только сейчас, после майских праздников, началось массовое бронирование. Хотя есть лагеря, которые успели продать путевки еще весной и у них 100% загрузка. В первую очередь, это брендовые лагеря и те регионы, где местные власти смогли помочь в виде субсидирования, сертификатов, других инструментов. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Петербург ежегодно выделяет 22 тыс. на путевку каждому ребенку. Это Тюменская область, Пермь, Татарстан, Алтайский край. Они ждали кешбэка и где-то в марте-начале апреля было выделено порядка 160 млн, и сейчас каждый родитель может получить 12500 рублей на путевку. Они называют это местным кешбэком, и конечно родители активировались, и у них пошли продажи", - рассказала Иванова.

"Те регионы где смогли выделить средства, там будет массовый выезд детей. Те регионы, где этого нет, а их много, ситуация плачевная. Путевки покупают тяжело, трудно, особенно первые смены. Произошло расслоение: те родители, дети которых исторически ездили в лагеря, копили деньги и воспользовались акциями раннего бронирования. А с другой стороны есть родители, которые за два года привыкли к программе детского кешбэка, и у них раннее бронирование не произошло в том объеме, который предоставляли туроператоры", - добавила она.

Иванова также рассказала, какие лагеря предпочитают родители для своих детей.

"Тенденция этого года - конечно, родители выбирают, прежде всего, программы. То, чем будут заниматься дети. Первые по спросу - лагеря, где ребенку дадут какие-то полезности, то, что не дается в школе. Например, языковые лагеря с носителями. Лагеря с полезными навыками - коммуникативность, самостоятельность, предпринимательство, лагеря с профориентацией, бизнесом. И дальше идут нишевые лагеря, которые родители выбирают по интересам детей - спортивные, танцевальные, музыкальные, туристические", - пояснила эксперт.

Она добавила, что в этом году возрождаются зарубежные тематические программы, которые предлагались до пандемии. Такие лагеря туроператоры предложат в Турции, на Кипре, Мальте и в Дубае.

Программа кешбэка на путевки в детские лагеря действовала в России в 2021-2022 годах. По этой программе родители могли купить путевку со скидкой 50%, но не более 20 тысяч рублей. По данным правительства, за два года по программе было приобретено более миллиона путевок, в возвращено за них около 14 млрд рублей. В 2023 году средства на ее проведение не были заложены в бюджет.