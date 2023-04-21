Московские больницы начинают переход на электронный формат работы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Стационары Москвы начинают процесс ухода от бумажных носителей и перевода всех процессов, связанных с ведением медицинской документации, в электронный вид, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Сегодня мы имеем все возможности, чтобы перейти на новый технологический уровень организации работы госпиталей, включающий отказ от дублирования цифровых данных на бумаге", - сказала Ракова.

"Цифровизация, которая является одним из основных треков развития московской медицины, - это не просто популярный тренд. Это реальное использование инновационных возможностей, которые освобождают специалистов от рутинных действий, повышают скорость процессов, во многом страхуют и помогают врачу в принятии решений", - продолжила она.

По ее словам, первыми площадками, где уже к лету начнется внедрение принципов "цифрового госпиталя", станут флагманские центры ГКБ им. В.В. Вересаева и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В дальнейшем технология безбумажного документооборота будет внедрена и в других больницах, на базе которых откроются флагманские центры. В перспективе такой формат распространится на все стационары города, сообщила заммэра.