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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Гроза ожидается в Москве в четверг

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дождливая погода установится в московском регионе со среды, в четверг возможна гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, небольшие кратковременные дожди начнутся в Москве и Подмосковье ближайшей ночью при температуре 9-11 градусов. Днем в среду ожидается 16-18 градусов.

В четверг в городе будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха достигнет 19-21 градуса. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 6-11 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует, что дождливая погода сохранится в столичном регионе в пятницу и субботу.

Представитель метеобюро Москвы сообщил "Интерфаксу", что в апреле город испытывает существенный дефицит осадков. "С начала месяца выпало всего 6 мм - около 16% месячной нормы, которая насчитывает 37 мм", - уточнил синоптик.

Москва
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