Доступ в один из вестибюлей метро "Лермонтовский проспект" ограничен по требованию полиции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиры временно не могут воспользоваться одним из вестибюлей станции московского метрополитена "Лермонтовский проспект" на вход и выход, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

Сначала сообщалось, что на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции временно закрыт для входа северный вестибюль (выходы 5-6), а в 12:16 дептранс уточнил, что северный вестибюль (выходы 5-6, 8) закрыты и на вход, и на выход.

Департамент просит пассажиров пользоваться южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией "Косино" Некрасовской линии, переход на которую осуществляется через улицу.

О причинах введенных ограничений не сообщается.