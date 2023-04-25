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Северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" открыт после проверки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Доступ пассажиров на станцию московского метро "Лермонтовский проспект" через северный вестибюль возобновлен после временного ограничения, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Северный вестибюль станции "Лермонтовский проспект" (выходы 5-6, 8) открыт для пассажиров. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В 11:40 стало известно, что по требованию полиции для входа и выхода был временно закрыт северный вестибюль станции. Пассажиров просили пользоваться южным вестибюлем, а переход на станцию "Косино" Некрасовской линии осуществлялся через улицу.

О причинах введенных ограничений официально не сообщалось.

Доступ на станцию "Лермонтовский проспект" был ограничен более трех часов, в 14:42 департамент транспорта сообщил о штатной работе всего объекта.

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