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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ожидаемой непогоды в четверг

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до "желтого" из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в четверг.

Как следует из данных на сайте метеоучреждения, в Москве с 12:00 до 20:00 четверга ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м/с.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за ночь, к 9:00 среды в городе выпало 6 мм осадков - 16% месячной нормы.

"По предварительным оценкам, прирост осадков за сутки в Москве может достичь четверти месячной нормы", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что данные о суточном количестве осадков будут получены после 18:00 четверга с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков апреля в Москве - 37 мм.

Москва
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