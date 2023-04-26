Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Циклоническая активность стала причиной обильных осадков в столичном регионе, заявили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"По предварительным расчетам, за сутки в городе выпало 9 мм осадков - около 24% месячной нормы", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 18:00 с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков апреля в Москве - 37 мм.

Синоптики прогнозируют, что в четверг столицу ожидают неблагоприятные погодные условия, Гидрометцентр России повысил уровень опасности в городе до "желтого".

Как следует из данных на сайте метеоучреждения, с 12:00 до 20:00 четверга в столице возможны гроза и порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем повысится до плюс 19 - плюс 21 градуса, пройдут кратковременные дожди.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.