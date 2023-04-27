Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вечером в четверг на дорогах Москвы образовались серьезные заторы. Как сообщил в 18:54 городской Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения, пробки достигли 9 баллов.

Основные пробки отмечались в центре города и там, где перекрывали движение.

Сложности возникли на ТТК в районе Нижегородской эстакады, на внешней стороне; на МКАД в районе Волгоградского проспекта, а также на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, в центр.

"Если поездку в центр не отложить, то рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Просим строить маршрут с учетом ограничений", - добавили в департаменте.

В среду Дептранс предупреждал, что 27 апреля вечером будут перекрыты некоторые улицы в центре Москвы, а также движение на юго-востоке города.