Часть улиц в центре Москвы перекроют 27 апреля

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля и 4 мая вечером, 7 мая утром, также ряд улиц будут временно перекрыты 27 апреля на юго-востоке столицы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"27 апреля в центральной части города будут вводиться временные перекрытия. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", - говорится в сообщении ведомства.

Гражданам рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.

Также в департаменте сообщили, что 27 апреля в центральной части и на юго-востоке столицы будут вводиться временные перекрытия, которые связаны с "подготовкой общегородских мероприятий".

Так, согласно инфографике, будут перекрыты Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара, участок Тверской улицы от Большой Бронной до Большой Садовой улиц, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, часть Оружейного переулка, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской улицы, улица Охотный ряд и Театральный проезд.

Также будут частично перекрыты Большая Никитская, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская и Гончарная, Котельническая набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты и ряд других улиц.

Здесь, согласно данным дептранса, будут перекрытия 27 апреля с 17:30 до окончания мероприятия, 4 мая с 17:30 и 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия.

Кроме того, участки дороги в районе Тверского и Страстного бульваров, Путинковского переулка будут недоступны 27 апреля с 22:00 до окончания мероприятия, 4 мая с 22:00 и 7 мая с 10:00 также до окончания мероприятия.

Кроме того, будут перекрыты Большой Каменный мост, улица Серафимовича, Малый Каменный мост, улица Большая Полянка в районе от Малого Каменного моста до Якиманского проезда, Боровицкая площадь, Моховая улица от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, сама Воздвиженка, а также Новый Арбат, Новинский бульвар и ряд улиц Садового кольца. Данные участки будут недоступны для проезда 27 апреля с 23:30 до окончания мероприятия, 4 мая с 23:30 и 7 мая с 10:00.

Краткосрочные перекрытия могут быть 27 апреля в районе Косинского шоссе, Волгоградского проспекта, Рязанский проспект, Нижегородская улица.