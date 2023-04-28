Пассажирская навигация в Москве откроется в субботу на Северном речном вокзале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Торжественное открытие речной навигации в Москве состоится 29 апреля на Северном речном вокзале. Об этом сообщается в телеграме столичного департамента транспорта.

"29 апреля пройдет церемония открытия речной пассажирской навигации на Северном речном вокзале. Готовимся к тому, что в этом году вырастет популярность поездок по реке. Рассчитываем, что еще больше будет и посетителей парка и вокзала", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он уточнил, что в честь запуска навигации можно будет бесплатно отправиться на экскурсии по вокзалу.

В дептрансе также сообщили, что на Южном речном вокзале в 10:00 пройдет праздничный проход теплоходов: 13 судов пройдут от причала "Меловой" вдоль Южного речного вокзала и до Автозаводского моста.

Кроме того, 29 апреля Музей Транспорта Москвы возобновит экскурсии "Прогулка по палубе архитектурного корабля" в полном формате, посетители смогут попасть на крышу Северного речного вокзала.