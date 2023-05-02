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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра в среду

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за усиления ветра в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, с 9:00 до 21:00 3 мая ожидаются порывы до 15 м/с.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциальна опасна.

Гидрометцентр прогнозирует во вторник в столице сухую погоду с максимальными температурами 16-18 градусов. Ночью ожидаются 4-6 градусов, днем в среду - 17-19 градусов и небольшие дожди.

Гидрометцентр Москва
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