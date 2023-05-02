"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра в среду
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за усиления ветра в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, с 9:00 до 21:00 3 мая ожидаются порывы до 15 м/с.
"Желтый" уровень означает, что погода потенциальна опасна.
Гидрометцентр прогнозирует во вторник в столице сухую погоду с максимальными температурами 16-18 градусов. Ночью ожидаются 4-6 градусов, днем в среду - 17-19 градусов и небольшие дожди.