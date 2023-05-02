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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В азиатской части России температура воздуха вырастет на 7-8 градусов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сильное повышение температуры прогнозируется в самых густонаселенных районах азиатской части России - на юге западной Сибири температура за сутки повысится на 7-8 градусов, а в центральном Черноземье прогнозируются заморозки до минус 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенно, очень сильно изменится погода в самых густонаселенных районах азиатской части страны: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. В среду и в четверг в эти регионы постепенно приходит тепло. Завтра еще ночные температуры около ноля, а днем всего плюс 13 градусов. Но в четверг уже около плюс 15, а в пятницу температура повысится сразу на 7-8 градусов и уже будет плюс 21 - плюс 24 градуса", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое изменение погоды связано с деятельностью антициклона и с поступлением теплых воздушных масс с юга. В субботу, воскресенье и понедельник там прогнозируется повышение температуры до плюс 24 - плюс 28 градусов.

Также из-за антициклона очень теплая погода, как отметил Вильфанд, будет в Поволжье и на Урале. Кроме того, в эти регионы поступает теплый воздух с юга - из Ирана и Центральной Азии.

Теплая погода, превышающая нормы на 8-10 градусов, сохранится там в течение всей недели.

Однако такая теплая погода приведет к тому, что юге Приволжского федерального округа, на юге Урала, и на юге западной Сибири, начиная с завтрашнего дня, прогнозируется 4 и 5 - высокой и чрезвычайный - уровни пожарной опасности.

"Прохладно на севере европейской России. В Санкт-Петербурге температура ниже нормы на 2-4 градуса, а начиная с 5 мая - на 5-6 ниже нормы. Из-за затока холодных воздушных масс и циклонической деятельности будут осадки, преимущественно в виде дождя, но периодически с мокрым снегом ночью, потому что ночные температуры там будут отрицательные", - сказал Вильфанд.

В ряде районов Центрального федерального округа - в Орловской, Брянской, Белгородской, Липецкой областях - также прогнозируется "заметное понижение температуры, ночью до минус 4 градусов, то есть заморозки вполне серьезные".

Также Вильфанд сообщил, что холодная погода прогнозируется в Забайкалье и в Бурятии, где ночные температуры будут отрицательными.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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