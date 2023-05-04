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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Самые дешевые арендные квартиры Москвы можно найти в ТИНАО и Зеленограде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Округами столицы с самой дешевой арендой жилья в апреле стали новая Москва и Зеленоград, говорится в исследовании Домклик Сбербанка.

"В апреле 2023 года самые бюджетные предложения по аренде можно найти в удалённых от центра округах: ТАО (41 тысяча рублей), ЗелАО (42,3 тысячи) и НАО (50,8 тысячи)", - выяснили аналитики.

За год почти во всех округах Москвы стоимость аренды уменьшилась (за исключением Зеленоградского АО). Арендная плата в среднем сократилась на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано в центре Москвы: в ЦАО аренда подешевела на 16%.

В разрезе районов столицы самыми бюджетными с точки зрения аренды жилья аналитики называют Троицк (41,4 тысячи рублей) и Щербинку (43,6 тысячи).

Стоимость аренды в недорогих районах значительно ниже средних показателей по Москве. Так, в апреле 2023 года аренда однокомнатной столичной квартиры (38 кв.м) в среднем стоила 43 тысячи рублей, двухкомнатной (56 кв.м) - 67 тысячи, трёхкомнатной (100 кв.м) - 135 тысяч.

Домклик Зеленоград Сбербанк Москва ТиНАО
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