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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Оранжевый" уровень опасности вновь объявлен в Москве из-за заморозков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Очередная холодная ночь ожидается в столичном регионе, из-за возможных заморозков Гидрометцентр России вновь повысил уровень погодной опасности до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

Как сообщается на сайте метеоучреждения, с 2:00 до 8:00 субботы в столице ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

Прошедшей ночью в Москве прогнозировались заморозки, действовал "оранжевый" уровень опасности, но температура воздуха в городе так и не опустилась ниже нуля. Минимум, зафиксированный на главной столичной метеостанции (ВДНХ), составил плюс 4,5 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу в столице будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег, порывы северо-западного ветра могут достигать 6-11 м/с.

Гидрометцентр России Москва
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