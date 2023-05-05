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Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу
Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мокрый снег прогнозируется в Москве и в Подмосковье в субботу, температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра днем температура максимальная в послеполуденные часы будет от плюс 5 до плюс 7 градусов и усмирение ветра до 15 м/с, и это даст ощущение, что температура отрицательная (...) в отдельных районах Москвы и Московской области возможен мокрый снег", - сообщил Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

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Он отметил, что в субботу в Москве температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, "не исключено, что завтра, 6 мая, будет один из самых холодных дней за весь период наблюдений". Ночью в Москве будет от нуля до минус 2, по области до минус 5, но преимущественно без осадков.

Очень холодная погода в столичном регионе прогнозируется и в воскресенье. Ночью от минус 3 до минус 1, по области до минус 5. Днем воздух прогреется до плюс 8 - плюс 9.

В понедельник начнется постепенное повышение температуры, ночью от минус 2 до нуля, а днем плюс 10 - плюс 11 градусов.

Во вторник, 9 мая, погода "вместо очень холодной будет характеризоваться как холодная", отклонения от нормы будут составлять минус 4 градуса, заявил Вильфанд.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва Гидрометцентр России
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