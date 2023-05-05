Потепление до плюс 21 градуса придет в Москву в выходные на следующей неделе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 21 градуса прогнозируется в Москве к следующим выходным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В рабочие дни, с 11 по 14 мая постепенное повышение температуры, ночью плюс 2 - плюс 6 градусов, а днем плюс 14 - плюс 19. И вот в выходные следующие - даже плюс 16 - плюс 21", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

При этом, отметил он, такая температура будет ниже нормы на 1 градус.

Погода будет преимущественно солнечной.