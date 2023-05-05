В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В московской полиции будут привлекать к административной и уголовной ответственности граждан за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории столицы.

"Полиция Москвы напоминает, что с 3 мая 2023 года согласно решению Оперативного штаба Москвы запрещены полёты беспилотных летательных аппаратов над всей территорией столицы, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность", - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу.

В главке отметили, что в случае выявления указанных деяний правонарушителей будут привлекать к ответственности.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов. Меры направлены на предотвращение несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.