Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Тамбовская область запретила полеты беспилотников 9 мая в местах массовых мероприятий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Тамбовской области ввели запрет на использование беспилотников в местах массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях в День Победы, сообщила в воскресенье пресс-служба облправительства.

"Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также недопущение противоправных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в областном центре во время праздничных мероприятий безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона с техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам.

В январе правительство области запретило использование беспилотников на территории региона. Исключения сделаны для органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных им предприятий и учреждений.

Тамбовская область День Победы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

Покушение на Захара Прилепина

Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании

В Севастополе отбита атака беспилотников

В "Авиалесохране" заявили, что склады под Екатеринбургом загорелись не из-за лесного пожара

Губернатор Свердловской области запросил федеральной помощи в борьбе с пожарами

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом
Покушение на Захара Прилепина

МИД РФ возложил на Киев и Запад ответственность за теракт в отношении Прилепина

МИД РФ возложил на Киев и Запад ответственность за теракт в отношении Прилепина

Что произошло за день: суббота, 6 мая

Покушение на Захара Прилепина

Прилепина успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });