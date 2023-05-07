Тамбовская область запретила полеты беспилотников 9 мая в местах массовых мероприятий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Тамбовской области ввели запрет на использование беспилотников в местах массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях в День Победы, сообщила в воскресенье пресс-служба облправительства.

"Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также недопущение противоправных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в областном центре во время праздничных мероприятий безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона с техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам.

В январе правительство области запретило использование беспилотников на территории региона. Исключения сделаны для органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных им предприятий и учреждений.