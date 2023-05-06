Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на Савеловском направлении первого Московского скоростного диаметра изменится с 11 по 31 мая из-за строительства транспортно-пересадочного узла "Лианозово", сообщили в дептрансе.

"По будням с 19:00 до 6:00 с 11 по 31 мая на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ "Лианозово", - говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1 часа. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. Также скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево.

В дептрансе отметили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино".