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Техпуск трех станций "салатовой" линии метро Москвы проведут осенью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Строительство трех станций Люблинско-Дмитровский линии метро планируется завершить к осени этого года, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы планируем закончить строительство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" осенью. Я думаю, что уже в мае мы приступим к оснащению станций всеми необходимыми системами жизнедеятельности и подготовке к выходу на технический пуск к осени этого года", - сказал он.

По его словам, тоннеллепроходка на линии завершена еще в 2021 году, сейчас на всем участке от "Яхромской" до "Физтеха" продолжается укладка путевого бетона и устройство верхнего строения пути.

Бочкарев пояснил, что благодаря строительству участка комфортную транспортную доступность получат жители 5 районов и города Долгопрудный с населением около 400 тысяч человек.

Москва Московский метрополитен Яхромская Лианозово Физтех Андрей Бочкарев
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