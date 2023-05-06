Метро до Троицка протянут через 5-6 лет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первый участок Троицкой линии метро между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка" достроят через два года, а до Троицка линию проведут в 2028-2029 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В настоящее время развернуты работы на нескольких участках Троицкой линии метро. На первом этапе, к 2025 году, запустим участок от станции "ЗИЛ" до Коммунарки. В целом до Троицка линию протянем на рубеже 2028-2029 годов", - сказал он.

По его словам, на первом участке в настоящее время развернуты активные строительные работы.

"Строительная готовность этого отрезка составляет 65%, - пояснил заммэра. - Второй участок - пока еще в проектировании".

Он напомнил, что Троицкая линия метро - самый протяженный радиус Москвы, который пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк" - это 40 км и 17 станций. Как добавил Бочкарев, "со станций Троицкой линии можно будет сделать 4 пересадки на метро и МЦК".