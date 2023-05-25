В Москве первые 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве осенью-зимой 2024 года должны открыть одномоментно 11 станций Троицкой линии метро, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин. Он сказал это во время посещения строящейся станции "Университет дружбы народов".

"Мы работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения - это линия от Коммунарки до ЗИЛа, 25 км, 11 станций, сложнейший комплекс, который необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и запустить одновременно. Один из самых крупнейших пусков в истории метрополитена, который запускается одним куском. Для того, чтобы их запустить одновременно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа, чтобы состыковать примерно в одно время выход всех линий и станций", - сказал мэр.

Он также подчеркнул важность строительства новой станции на улице Миклухо-Маклая.

"Сотни тысяч местных жителей, которые воспользуются этой станцией, для них будет улучшена транспортная доступность. Вокруг этой станции расположены университеты: Университет дружбы народов, геологический университет, университет МВД, научные, медицинские центры. Конечно, для них ввод станции и линии значительно улучшат транспортную доступность", - добавил Собянин.