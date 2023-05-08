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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Свыше 3,2 тыс. историй ветеранов собрали в рамках проекта "Слово солдата Победы"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 3 200 видеоинтервью и фотосъемок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны удалось собрать в рамках проекта "Слово солдата Победы", они размещены на его сайте, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, проект создали в 2021 году, "чтобы можно было из любой точки мира услышать истории настоящих героев и взглянуть на события тех лет глазами очевидцев".

В рамках проекта ветераны делятся воспоминаниями, письмами с фронта, уникальными фотографиями и разными документами. Рассказывают, как попали на фронт, где сражались, как выживали, где встретили победу и чем занимались после войны.

Как сообщил мэр, удалось собрать больше 53 тыс. новых портретов участников проекта, свыше 30 тыс. фотографий ветеранов и сохранить уникальные исторические документы.

В планах - провести еще около 2 тыс. видеоинтервью и фотосъемок, добавил он.

Собянин отметил, что одна из частых просьб ветеранов - помочь в формировании биографии или архива. Создатели проекта изучают и структурируют огромное количество информации, документов и фотографий.

Москва Сергей Собянин Великая Отечественная война
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