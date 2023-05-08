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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Свыше 14 тыс. семейных реликвий собрали в рамках акции "Москва - с заботой об истории"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 14 тысяч семейных реликвий было собрано с момента начала проведения акции "Москва - с заботой об истории", сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Завтра мы будем отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом очевидцев тех страшных событий становится все меньше. И наш долг сохранить память об их беспримерном подвиге и величайших жертвах (...). С момента начала акции было собрано более 14 тыс. семейных реликвий", - написал он в своем блоге.

По его словам, с помощью сотрудников офисов "Мои Документы" ценные вещи, фотографии, письма и документы можно передать на вечное хранение в Главархив.

Мэр сообщил, что сотрудники Главархива обеспечат максимально бережное профессиональное хранение реликвий москвичей. После оцифровки исторические предметы и документы становятся частью экспозиции виртуального музея "Москва - с заботой об истории".

"А еще увидеть их можно на интерактивных выставках в 30 офисах "Мои Документы". Тематические стенды регулярно обновляются и тоже доступны в онлайн-формате на сайте Главархива", - добавил Собянин.

Проект "Москва - с заботой об истории" стартовал накануне празднования 9 мая в 2019 году. Его цель - сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о героях войны.

Москва День Победы Главархив Сергей Собянин
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