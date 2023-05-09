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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В столице открыт выход из южного вестибюля станции "Царицыно"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве открыли дополнительный выход со станции метро "Царицыно", сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В ходе работ был отремонтирован и открыт дополнительный выход из южного вестибюля станции "Царицыно", законсервированный в течение почти 40 лет - с 1984 года, фактически с момента открытия данного участка", - сообщили в мэрии.

Выход расположен на нечетной стороне Луганской улицы и ведет от метро к крупному жилому кварталу, в котором проживают 15 тыс. человек.

"По мере реализации программы реновации число жителей вырастет почти в два раза - до 26 тыс. человек, их путь до метро сократится на 150 м, - добавили в пресс-службе. - Ожидается, что новым выходом будут пользоваться 15 тыс. жителей в сутки".

Москва Царицыно
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