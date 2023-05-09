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Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду
Вестибюль станции метро "Коломенская"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Во вторник состоялся технический пуск участка между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, пассажирское движение будет открыто 10 мая.

"Часть Замоскворецкой линии была закрыта на реконструкцию в связи с тем, что она находилась в аварийном состоянии, двигаться по ней уже было невозможно. Потому что в свое время, когда (ее) строили в восьмидесятых годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом", - сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что "в плановом порядке для реконструкции было нужно около полутора лет, а построили новый участок ударным трудом за шесть месяцев".

На участке были завершены работы по строительству новых тоннелей длиной 270 м на перегоне "Царицыно-Кантемировская".

"Круглосуточно здесь работали около трех тысяч человек. Действительно, это такой подвиг, который совершили и строители, и Московский метрополитен, который параллельно ремонтировал пути и другие станции", - сказал Собянин.

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы "Автозаводская" - "Орехово" временно был закрыт 12 ноября 2022 года.

Орехово Автозаводская Московский метрополитен
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