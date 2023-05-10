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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

В Москве инспекторы на электросамокатах начали проверки недвижимости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве специалисты Госинспекции по недвижимости начали проверки на электросамокатах, сообщила пресс-служба ведомства.

"С наступлением теплого сезона инспекторы в ходе обследования подведомственных районов на предмет незаконных построек, фактов самозахвата земли и других имущественно-земельных правонарушений могут воспользоваться электросамокатами. Сейчас парк ведомства насчитывает 17 устройств, которыми обеспечен инспекторский состав семи московских округов, где применение электрических самокатов целесообразно в силу особенностей территории. Этот вид транспорта полностью отвечает нашим задачам", - сказал глава ведомства Иван Бобров.

В числе преимуществ самокатов он назвал компактность, маневренность и простота обслуживания. Кроме того, через специальное приложение возможно отслеживать их текущее состояние

По его словам, инспекторы придерживаются правил дорожного движения и безопасного управления самокатом: соблюдают скоростной режим и безопасную дистанцию, внимательны по отношению к пешеходам, заверил Бобров.

Проект "Мобильный инспектор" действует в Центральном, Северном, Восточном, Северно-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном административных округах, а также в Зеленограде.

Иван Бобров Госинспекция недвижимости Москва
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