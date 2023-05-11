В Москве спрос на квартиры в новостройках у воды вырос на 60% к летнему сезону

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве спрос на жилье в новостройках у водоемов в преддверии летнего сезона вырос среди покупателей на 60%, подсчитали эксперты компании "Инком-Недвижимость".

По словам директора направления "Новостройки" компании Валерия Кочеткова, интерес к домам рядом с водой всегда был выше на 30-40%. При этом соседство с водоемом повышает стоимость жилья на 20-25%.

Планировка, площадь, этаж и инфраструктура продолжают иметь значение, но покупатели уже привыкли к тому, что инфраструктура развивается быстро, отметил эксперт.

Кочетков добавил, что в новостройках у воды большим спросом пользуются "трешки" - 53%. Затем идут двухкомнатные квартиры - 25% и однокомнатные - 15%. Студии покупают всего 7% клиентов.

В границах старой Москвы цена на "квадрат" в новостройке составляет 346,6 тысячи рублей, за месяц она выросла на 1,1%.