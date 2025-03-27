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В Москве квадратный метр в новостройках подорожал за год на 12%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В старой Москве средняя стоимость "квадрата" в новостройках за год увеличилась на 12%, выяснили эксперты Аналитического центра компании "Инком-Недвижимость".

"В новостройках "старой" Москвы кв.м в среднем стоит 443,8 тысячи рублей - в годовом выражении рост на 12% (с 395,4 тысячи рублей)", - говорится в их исследовании.

Сильнее всего медианная цена выросла в центре столицы - на 22%, до 854,2 тысячи рублей. Меньше всего стоимость "квадрата" увеличилась на юго-востоке Москвы - на 6%, до 355,5 тысяч рублей. Только в одном округе цена упала: в Зеленограде стоимость кв.м снизилась на 3%, до 229,4 тысячи рублей.

Всего на первичном рынке Москвы представлено 32,3 тысячи лотов. С марта 2024 года экспозиция сократилась на 14%. Самый широкий выбор представлен на юге столицы, там продают 5,26 тысячи квартир. Меньше всего - в Зеленограде. В округе продают 350 квартир.

"Если говорить о первичном рынке Москвы, то, по нашим прогнозам, в 2025 году объем может убавиться еще на 10-15%. Соответственно, на фоне сокращения предложения ликвидные лоты вымываются быстрее, а цены на них не опускаются. Напротив, стоимость только растет - на уровне инфляции и по мере готовности проекта. И, конечно, свою роль сыграет дефицит ликвидных вариантов - еще одна причина удорожания", - подчеркнул директор направления "Новостройки" компании "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.

Валерий Кочетков Инком-Недвижимость Зеленоград Москва
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