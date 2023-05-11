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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Ночь музеев" пройдет в Москве 20 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ежегодная акция "Ночь музеев" состоится в столице 20 мая, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, в городе 441 музей, 102 из них находятся в ведении столичного департамента культуры - большинство площадок примут участие в акции.

"Регистрация на мероприятия начнется завтра. "Ночь музеев" - акция открытая, но по понятным причинам мы не всегда можем всех желающих принять, и поэтому на многие акции требуется регистрация. Она начнется завтра, и мы сможем всех, кто получит регистрацию, принять на наших площадках", - пояснил Кибовский.

Он уточнил, что регистрация будет доступна на официальном сайте мероприятия.

По данным главы департамента, до пандемии в 2019 году акция собрала 529 тысяч посетителей, в прошлом году на "Ночь музеев" пришли 369 тысяч человек.

Как сообщил гендиректор московской дирекции по развитию культурных центров департамента Тимур Вахитов, "Ночь музеев" начнется вечером 20 мая в 19 часов.

"Полная программа будет на портале, где можно будет пройти регистрацию. По большинству учреждений акция продлится до 2 часов ночи", - сказал Вахитов.

Он отметил, что акция пройдет во всех округах Москвы, и помимо музеев в ней участвуют культурные центры, библиотеки, два парка и один театр.

Москва
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