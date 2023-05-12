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В Москве в рамках "Ночи в музее" запланированы 220 мероприятий

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве в рамках акции "Ночь в музее" 20 мая 2023 года запланированы более 220 мероприятий, сообщила через пресс-службу Департамента культуры заммэра столицы Наталья Сергунина. Акция пройдет в городе в 17-й раз.

"Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях - всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно", - сказала Сергунина.

Большинство мероприятий пройдет с 19.00 до полуночи, на часть из них необходима предварительная регистрация на сайте museumsnight.moscow. На этом же ресурсе можно ознакомиться с полной программой акции.

Мероприятия "Ночи в музее" продут во всех округах Москвы, и помимо музеев в ней участвуют культурные центры, библиотеки, два парка и один театр, сообщалось ранее.

Наталья Сергунина Ночь в музее Москва
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