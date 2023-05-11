В мэрии Москвы отметили восстановление продаж легковых машин в городе

Наибольший прирост в секторе новых автомобилей пришелся на китайские бренды

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве продажи легковых автомобилейе восстанавливаются после падения в 2022 году, в марте 2023 года в городе было зарегистрировано в 1,4 раза больше транспортных средств, чем в феврале, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Весной на автомобильном рынке традиционно наблюдается всплеск активности. В прошлом году тенденция была нарушена из-за санкций и ухода крупных зарубежных брендов с отечественного рынка: в марте 2022-го в Москве зарегистрировали на 15,7% меньше машин, чем в феврале. В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности", - цитирует его пресс-служба профильного комплекса.

В марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт. Это на 43,1% превышает уровень февраля. В частности, число регистраций легковых авто в марте 2023 года выросло на 45,3% по сравнению с предыдущим месяцем, коммерческой техники - на 30,2%, отметил он.

В Департаменте экономической политики и развития Москвы сообщили, что наибольший прирост в секторе новых автомобилей внесли китайские марки, активно замещающие продукцию европейских, японских и американских производителей.

Если в январе - марте 2022 года доля китайских машин в общем объеме продаж не превышала 10%, то сейчас на них приходится более половины рынка, говорится в сообщении.