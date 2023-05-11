Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

В мэрии Москвы отметили восстановление продаж легковых машин в городе

Наибольший прирост в секторе новых автомобилей пришелся на китайские бренды

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве продажи легковых автомобилейе восстанавливаются после падения в 2022 году, в марте 2023 года в городе было зарегистрировано в 1,4 раза больше транспортных средств, чем в феврале, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Весной на автомобильном рынке традиционно наблюдается всплеск активности. В прошлом году тенденция была нарушена из-за санкций и ухода крупных зарубежных брендов с отечественного рынка: в марте 2022-го в Москве зарегистрировали на 15,7% меньше машин, чем в феврале. В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности", - цитирует его пресс-служба профильного комплекса.

В марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт. Это на 43,1% превышает уровень февраля. В частности, число регистраций легковых авто в марте 2023 года выросло на 45,3% по сравнению с предыдущим месяцем, коммерческой техники - на 30,2%, отметил он.

В Департаменте экономической политики и развития Москвы сообщили, что наибольший прирост в секторе новых автомобилей внесли китайские марки, активно замещающие продукцию европейских, японских и американских производителей.

Если в январе - марте 2022 года доля китайских машин в общем объеме продаж не превышала 10%, то сейчас на них приходится более половины рынка, говорится в сообщении.

Владимир Ефимов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Все ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты

На Красной площади состоялся военный парад

На Красной площади состоялся военный парад

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово"

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });