Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная выручка представительств трех основных китайских игроков российского легкового авторынка - Chery (бренды Chery, Exeed и Omoda), Great Wall (бренды Great Wall и Haval) и Geely - за 2022 год взлетела в 1,9 раза, до 297 млрд рублей, следует из отчетов компаний по РСБУ, проанализированных "Интерфаксом".
Общая прибыль "дочек" Chery (АО "Чери Автомобили Рус"), Geely (ООО "Джили Моторс") и Haval вместе с юрлицом российского автозавода Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус") по итогам 2022 года по РСБУ составила почти 75 млрд руб.
Представительство Chery в 2022 году показало рекордную в отрасли чистую прибыль - 29,8 млрд рублей. По обороту компания стала второй в секторе с результатом 147,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза). Первым был "АвтоВАЗ", чья выручка за год упала на 43%, до 170 млрд рублей.
Второй по объему результат чистой прибыли на авторынке за прошлый год - 27,7 млрд рублей - принадлежит автозаводу Haval, единственному локальному предприятию с производством полного цикла и одновременно единственным иностранный автозаводом, который не приостанавливал работу. Дистрибьютор Haval отразил скромную годовую прибыль в 517 млн рублей.
Значительной по меркам авторынка была прибыль "дочки" Geely - почти 16,8 млрд рублей. В своей отчетности компания отмечает, что в 2023 году выплатила в пользу китайского акционера 5 млрд руб. дивидендов по итогам работы в I полугодии 2022 года. За год дистрибьютор нарастил оборот в 1,8 раза, до 66,6 млрд рублей. Автомобили Geely поставляются на рынок России, в частности, из Белоруссии, где работает автосборочное СП "БелДжи".
Выручка дистрибьюторов "китайской тройки" в Росс ии с динамикой г/г, млрд руб.
|Компания
|2022 год
|2021 год
|2020 год
|2019 год
|АО "Чери Автомобили Рус"
|147,454 (х2,4)
|62,22 (х4)
|15,61 (х3,2)
|4,84 (+30,8%)
|ООО "Хавейл Мотор Рус"
|82,841 (+40,8%)
|58,856 (х2,4)
|24,064 (+73,1%)
|13,902 (х3,5)
|ООО "Джили Моторс"
|66,634 (+82%)
|36,617 (х2)
|18,71 (+74%)
|10,753 (х3)
|ВСЕГО
|296,929 (х1,9)
|157,693 (х2,7)
|58,384 (х2)
|29,495
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), три китайских производителя в 2022 году реализовали на российском рынке в общей сложности 113,4 тысячи новых автомобилей (+8,4%), нарастив общую рыночную долю в 2,6 раза, до 16,5%. Продажи Chery, Haval и Geely продолжают рост - по итогам I квартала 2023 года в России было продано 60 481 машина "большой китайской тройки", что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 2,7 раза. Совокупная доля брендов в январе-марте увеличилась почти в 5 раз - с 8,1% до 39,4%.
Продажи автомобилей "китайской тройки" в России, тыс. шт. (данные АЕБ)*
|Компания
|2022 год
|2021 год
|2020 год
|2019 год
|Chery
|53,704 (7,8%)
|40,874 (2,5%)
|11,678 (0,7%)
|6,356 (0,4%)
|Great Wall
|35,283 (5,1%)
|39,126 (2,3%)
|17,381 (1,1%)
|12,284 (0,7%)
|Geely
|24,419 (3,6%)
|24,586 (1,5%)
|15,475 (1%)
|9,602 (0,5%)
|ВСЕГО
|113,406 (16,5%)
|104,586 (6,3%)
|44,534 (2,8%)
|28,242 (1,6%)
*- с указанием в скобках доли рынка компании за соответствующий период (включая суббренды)
В целом, десять крупнейших игроков российского авторынка по итогам 2022 года совокупно получили чуть более 970 млрд рублей выручки по РСБУ, в то время как общий оборот десятки лидеров 2021 года составлял порядка 2,2 трлн рублей. Компании "большой тройки" за прошлый год сформировали половину оборота топ-10, куда впервые попали все втроем.
Том-10 "дочек" производителей легковых автомобилей в России по выручке в 2022 году, млрд рублей*
|Компания
|Выручка, 2022г
|Прибыль (убыток), 2022г
|Выручка, 2021г
|Прибыль (убыток), 2021г
|АО "АвтоВАЗ"
|169,574 (-43,7%)
|0,207
|301,235 (+17,3%)
|1,497
|АО "Чери Автомобили Рус"
|147,454 (x2,4 р.)
|29,793
|62,22 (х4 р.)
|1,857
|ООО "Хендэ Мотор СНГ"
|111,952 (-50,1%)
|12,6
|224,305 (+27,2%)
|6,86
|ООО "Киа Россия и СНГ"
|111,261 (-59,8%)
|20,455
|276,402 (+24,9%)
|19,243
|ООО "Фольксваген Груп Рус"
|99,976 (-71,8%)
|(8,803)
|354,791 (+11%)
|4,793
|ООО "Хавейл Мотор Рус"
|82,841 (+40,8%)
|0,517
|58,856 (х 2,4 раза)
|(1,694)
|ООО "Тойота Мотор"
|70,643 (-78,7%)
|(32,204)
|332 (+25,8%)
|22,29
|ООО "Джили Моторс"
|66,634 (+82%)
|16,764
|36,617 (+95,7%)
|(0,335)
|ООО "БМВ Русланд Трейдинг"
|56,434 (-75,4%)
|11,221
|229,498 (+27,7%)
|25,326
|АО "Мерседес-Бенц Рус"
|53,598 (-80,5%)
|3,895
|274,804 (+50,1%)
|10,067
*- Топ-10 не включает данные некоторых производственных проектов с крупной выручкой за 2022 год. В частности, ООО "Эллада Интертрейд" (бывший проект Hyundai-Kia на "Автоторе") и ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод Haval в Тульской области). В список входят данные дистрибьюторов соответствующих марок. Также в перечне отсутствуют данные УАЗа, не публиковавшего отчетность.