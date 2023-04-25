Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России

Общая прибыль "дочек" Chery (АО "Чери Автомобили Рус"), Geely (ООО "Джили Моторс") и Haval вместе с юрлицом российского автозавода Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус") по итогам 2022 года по РСБУ составила почти 75 млрд руб.

Представительство Chery в 2022 году показало рекордную в отрасли чистую прибыль - 29,8 млрд рублей. По обороту компания стала второй в секторе с результатом 147,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза). Первым был "АвтоВАЗ", чья выручка за год упала на 43%, до 170 млрд рублей.

Второй по объему результат чистой прибыли на авторынке за прошлый год - 27,7 млрд рублей - принадлежит автозаводу Haval, единственному локальному предприятию с производством полного цикла и одновременно единственным иностранный автозаводом, который не приостанавливал работу. Дистрибьютор Haval отразил скромную годовую прибыль в 517 млн рублей.

Значительной по меркам авторынка была прибыль "дочки" Geely - почти 16,8 млрд рублей. В своей отчетности компания отмечает, что в 2023 году выплатила в пользу китайского акционера 5 млрд руб. дивидендов по итогам работы в I полугодии 2022 года. За год дистрибьютор нарастил оборот в 1,8 раза, до 66,6 млрд рублей. Автомобили Geely поставляются на рынок России, в частности, из Белоруссии, где работает автосборочное СП "БелДжи".

Выручка дистрибьюторов "китайской тройки" в Росс ии с динамикой г/г, млрд руб.

Компания 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год АО "Чери Автомобили Рус" 147,454 (х2,4) 62,22 (х4) 15,61 (х3,2) 4,84 (+30,8%) ООО "Хавейл Мотор Рус" 82,841 (+40,8%) 58,856 (х2,4) 24,064 (+73,1%) 13,902 (х3,5) ООО "Джили Моторс" 66,634 (+82%) 36,617 (х2) 18,71 (+74%) 10,753 (х3) ВСЕГО 296,929 (х1,9) 157,693 (х2,7) 58,384 (х2) 29,495

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), три китайских производителя в 2022 году реализовали на российском рынке в общей сложности 113,4 тысячи новых автомобилей (+8,4%), нарастив общую рыночную долю в 2,6 раза, до 16,5%. Продажи Chery, Haval и Geely продолжают рост - по итогам I квартала 2023 года в России было продано 60 481 машина "большой китайской тройки", что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 2,7 раза. Совокупная доля брендов в январе-марте увеличилась почти в 5 раз - с 8,1% до 39,4%.

Продажи автомобилей "китайской тройки" в России, тыс. шт. (данные АЕБ)*

Компания 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год Chery 53,704 (7,8%) 40,874 (2,5%) 11,678 (0,7%) 6,356 (0,4%) Great Wall 35,283 (5,1%) 39,126 (2,3%) 17,381 (1,1%) 12,284 (0,7%) Geely 24,419 (3,6%) 24,586 (1,5%) 15,475 (1%) 9,602 (0,5%) ВСЕГО 113,406 (16,5%) 104,586 (6,3%) 44,534 (2,8%) 28,242 (1,6%)

*- с указанием в скобках доли рынка компании за соответствующий период (включая суббренды)

В целом, десять крупнейших игроков российского авторынка по итогам 2022 года совокупно получили чуть более 970 млрд рублей выручки по РСБУ, в то время как общий оборот десятки лидеров 2021 года составлял порядка 2,2 трлн рублей. Компании "большой тройки" за прошлый год сформировали половину оборота топ-10, куда впервые попали все втроем.

Том-10 "дочек" производителей легковых автомобилей в России по выручке в 2022 году, млрд рублей*

Компания Выручка, 2022г Прибыль (убыток), 2022г Выручка, 2021г Прибыль (убыток), 2021г АО "АвтоВАЗ" 169,574 (-43,7%) 0,207 301,235 (+17,3%) 1,497 АО "Чери Автомобили Рус" 147,454 (x2,4 р.) 29,793 62,22 (х4 р.) 1,857 ООО "Хендэ Мотор СНГ" 111,952 (-50,1%) 12,6 224,305 (+27,2%) 6,86 ООО "Киа Россия и СНГ" 111,261 (-59,8%) 20,455 276,402 (+24,9%) 19,243 ООО "Фольксваген Груп Рус" 99,976 (-71,8%) (8,803) 354,791 (+11%) 4,793 ООО "Хавейл Мотор Рус" 82,841 (+40,8%) 0,517 58,856 (х 2,4 раза) (1,694) ООО "Тойота Мотор" 70,643 (-78,7%) (32,204) 332 (+25,8%) 22,29 ООО "Джили Моторс" 66,634 (+82%) 16,764 36,617 (+95,7%) (0,335) ООО "БМВ Русланд Трейдинг" 56,434 (-75,4%) 11,221 229,498 (+27,7%) 25,326 АО "Мерседес-Бенц Рус" 53,598 (-80,5%) 3,895 274,804 (+50,1%) 10,067

*- Топ-10 не включает данные некоторых производственных проектов с крупной выручкой за 2022 год. В частности, ООО "Эллада Интертрейд" (бывший проект Hyundai-Kia на "Автоторе") и ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод Haval в Тульской области). В список входят данные дистрибьюторов соответствующих марок. Также в перечне отсутствуют данные УАЗа, не публиковавшего отчетность.