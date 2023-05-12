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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В Москве на БКЛ 13 и 14 мая пройдет парад поездов метро

На станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве 13 и 14 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройдет парад поездов, приуроченный к 88-летию метрополитена, сообщает сайт мэрии.

"Впервые на Большой кольцевой линии можно будет увидеть семь составов различных моделей. Парад поездов проведут в выходные, 13 и 14 мая. Проехать в любом из семи типов поездов можно будет с 09:00 до 20:00. Они будут курсировать по БКЛ против часовой стрелки", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов. На третьем пути станции выставят пять исторических вагонов, которые возили пассажиров или обслуживали инфраструктуру метро с 1940-х до 2008 года. Это вагоны серий "Г", "Д", "Е", а также старейший вагон-путеизмеритель УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА".

Первую очередь Московского метрополитена открыли 15 мая 1935 года. Это была линия общей протяженностью 11,2 километра от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от станции "Охотный Ряд" до станции "Смоленская". Всего на ней было 13 станций. В 2023 году после открытия Большой кольцевой линии в Москве стало 355 станций метро, МЦК и МЦД.

Сейчас, как сказал заммэра города Максим Ликсутов, на метро в будни совершается около восьми миллионов поездок.

БКЛ Партизанская Москва Московский метрополитен
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