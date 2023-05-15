В московском метро пассажиропоток вернулся к доковидным показателям

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество пассажиров московского метрополитена практически вернулось к допандемийным показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на церемонии награждения сотрудников предприятия.

"Каждый день на работу и с работы миллионы москвичей выбирают московский метрополитен. Очень здорово, что количество пассажиров в московском метро растет, несмотря на пандемию, несмотря на какие-то вопросы с экономикой (...) поток московского метро практически восстановился до пандемийного периода", - сказал он.

Он заверил, что власти города будут делать все, "чтобы московский метрополитен продолжал развиваться такими же темпами".

"Мэр Москвы поставил нам задачу до 2035 года. Нам совершенно понятно, какие новые станции будут, где они появятся, какой подвижной состав придет на смену достаточно новому поезду "Москва 2020", - отметил Ликсутов.

Он наградил сотрудников столичного метрополитена почетным званием "Почетный работник транспорта города Москвы", благодарностью мэра Москвы, а также благодарностью заместителя мэра Москвы.

Первую очередь Московского метрополитена открыли 15 мая 1935 года.