Москва предоставит гранты 42 НКО, помогающих семьям участников СВО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве 42 некоммерческие организации, которые помогают участникам СВО и их семьям, получат гранты для своих проектов, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Об этом сообщает сайт мэрии.

"Москва старается охватить поддержкой участников СВО и их семьи и привлекает для этого все возможные ресурсы (...) Всего экспертную оценку прошли 154 заявки НКО, экспертная комиссия из 32 профессионалов провела более 460 экспертиз (...) По результатам конкурса 42 НКО получат поддержку города и уже с 1 июня смогут приступить к их реализации на грантовые средства", - сказала Ракова.

Общий объем финансовой поддержки составляет 90 млн рублей. Средства будут распределены по трем группам заявок: около 70% поддержанных городом социально значимых инициатив относится к группе больших грантов - их бюджет составляет от 2 млн до 3 млн рублей, 10% заявок - группа средних грантов в размере от 1 млн до 2 млн рублей, еще 20% проектов получит малый грант бюджетом до 1 млн рублей.

"Мы позаботились о том, чтобы адресную помощь наши партнеры смогли оказывать в том числе на базе единого центра поддержки, который работает в Москве с 1 марта в Береговом проезде. В его стенах для НКО организовали специальный коворкинг, а также помещения для проведения консультаций и групповых мероприятий", - добавила Ракова.

Более половины победителей конкурса заявили свои проекты по направлениям "Преодоление" и "Сопричастность". Они предусматривают индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации и реабилитацию демобилизованных участников СВО, а также психологическое консультирование семей и работу с посттравматическим расстройством.

Около 17% получателей грантов в рамках направления "Территория заботы. От семьи к семье" организуют сбор и распространение гуманитарной помощи и другие акции.

15% победителей конкурса предложили проекты по оказанию юридической помощи, а также волонтерские проекты для семей участников СВО по направлению "Дела житейские", говорится в сообщении. Кроме того, 10% грантополучателей будут реализовывать инициативы в рамках направления "Мастерские для своих". Они организуют работу мастерских, изготовят и адаптируют одежду для людей с инвалидностью.

Еще 5% победителей по направлению "Могу и делаю" предложат участникам СВО и их семьям услуги по профессиональной ориентации, сопровождению в трудоустройстве и развитию карьеры.