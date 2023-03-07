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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Москве госпиталь для участников СВО откроют на базе центра "Вороновское"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Москве госпиталь для участников специальной военной операции и гражданских служащих, получивших ранения в бою, откроют на базе клинического центра "Вороновское", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Чтобы разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению, на базе клинического центра "Вороновское" будет развернут госпиталь для пациентов с новых территорий", - написал он в блоге.

По его словам, там "будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий".

Госпиталь уже принял 25 пациентов, добавил мэр. В учреждении созданы все условия для оказания реанимационной и хирургической помощи, дополнительно развернуты операционные общего и специализированного профилей, оборудована вертолетная площадка для экстренной перевозки пациентов.

В госпитале работают сотрудники больницы имени Демихова, филиалом которого является клинический центр "Вороновское", а также врачи, имеющие соответствующий опыт работы в составе выездных бригад на новых территориях.

Собянин также напомнил, в рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе.

"Начиная с лета прошлого года бригады московских врачей выезжают на новые территории, работают в больницах Донецка и Луганска. За это время они выполнили тысячи хирургических операций самого разного профиля", - написал мэр.

Москва Вороновское Больница Демихова СВО Сергей Собянин ДНР ЛНР
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