В московском велопрокате появились первые 500 электровелосипедов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве на станциях велопроката и велопарковках в парках появились первые 500 электровелосипедов, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

Он пообещал, что скоро еще 2500 таких ярко-оранжевых электровелосипедов появятся во всех районах столицы.

Велосипеды оснащены отечественным программным обеспечением, безопасные и маневренные, говорится в сообщении.

Парковать их можно на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, которые обозначают знаки "Р" на карте в веб-приложении Велобайк. До 25 мая на их прокат действуют праздничные тарифы со скидками.

Ликсутов также пообещал оборудовать в городе больше 3000 дополнительных велопарковок, на некоторых из которых можно будет оставлять электровелосипеды.