Обладатели безлимитных проездных метро Москвы смогут бесплатно пользоваться велопрокатом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры столичного метро, у которых есть безлимитные проездные билеты, записанные на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться прокатными велосипедами, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк. Это пилотный проект, который стартует этим летом и сделает велопрокат еще популярнее. Москвичи сэкономят время, деньги и внесут позитивный вклад в экологию города", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Отмечается, что длительность бесплатной поездки - до 30 минут. Количество поездок в день неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней - 60 поездок; на 90 дней - 180 поездок; на 365 дней (билет "Единый") - 390 поездок.

Как добавил мэр, "чтобы воспользоваться специальным тарифом, надо будет привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы".

В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0. Прокатные станции есть почти во всех районах города, в том числе за МКАД и в подмосковной Балашихе.

Собянин написал, что "в этом году мы открываем 28 новых станций у Парка Победы, парка "Яуза", станции метро "Митино", в районах Новопеределкино и Тушино и других".