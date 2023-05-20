За последние 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили около 90 тыс. предметов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Около 90 тыс. предметов, представляющих археологическую и историческую ценность, нашли при проведении работ по благоустройству в Москве за последние 12 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Каждый артефакт - частичка истории города, расширяющая наши знания о быте, профессиях и традициях многих поколений москвичей", - написал Собянин в своем блоге в субботу.

Он отметил, что впервые за последние десятилетия, благодаря активному благоустройству города, археологи получили возможность проводить раскопки в больших масштабах. Так, только в прошлом году изыскания проводились на 650 площадках, в том числе в историческом центре Москвы.

"По-настоящему урожайным выдался и прошлый год. Археологи обнаружили порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность. А с начала этого года археологи во время плановых наблюдений за различными земляными работами уже нашли более 4 000 артефактов", - добавил мэр.

Собянин уточнил, что немало интересных находок было сделано на Вшивой горке - историческое название района между Таганской площадью и Котельнической набережной, в том числе на территории Городской клинической больницу № 23 им. И.В. Давыдовского. "Находки, сделанные на территории больницы, охватывают аж четыре столетия. Среди них - уникальные вещи музейного уровня. Например, совсем недавно археологи обнаружили медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенную на Московском монетном дворе в 1730 году", - написал Собянин.

Наиболее древняя находка, сделанная археологами в этом месте в текущем сезоне, по словам мэра, - фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника, датируемой XVI в. Еще несколько находок относят к XVIII веку, среди них гладкие расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой, покрытый желто-зеленой поливой.