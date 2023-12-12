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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Более 211 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2023 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 211 тыс. артефактов нашли в Москве за археологический сезон 2023 года, большая часть из них - фрагменты керамических сосудов и печных изразцов, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В 2023 году было обнаружено более 211 тыс. археологических предметов. Из них почти 9 тыс. - это индивидуальные находки. Остальное - массовый керамический материал, фрагменты органики, стекла, черного и цветного металла. Площадь проведения раскопок составила более 9962 кв.м. Примечательно, что в этом году удалось сформировать целые тематические подборки находок, среди которых детские глиняные игрушки, женские украшения, изразцы, кожаная обувь и традиционные предметы быта. Всего же за последние 13 лет археологи обнаружили более 100 тыс. находок", - сказал руководитель ведомства Алексей Емельянов.

В Мосгорнаследии уточнили, что археологические работы велись более чем на 600 площадках, в том числе на улицах Тверской, Яузской, Большой Татарской, а также на Тверском бульваре, в Соймоновском проезде, на территории Чижовского подворья. Среди находок есть и полностью сохранившиеся уникальные изделия из стекла, керамики, металла и фарфора. В их числе можно назвать белоглиняный поливной самовар и фаянсовую чашку из детского кукольного сервиза XIX века и клад медных монет конца XIX - начала XX века номиналом от 0,5 копейки до пятака. Самая поздняя из них датирована 1916 годом.

По словам Емельянова, в 2023 году специалисты восстановили около 2 тыс. артефактов. Всего за последние пять лет в государственную часть Музейного фонда РФ передали более 37 тыс. находок, в этом году - свыше 3 тыс.

Москва Мосгорнаследие
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