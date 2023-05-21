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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Основные работы второго этапа благоустройства Южного речного вокзала завершат к сентябрю

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Основные работы второго этапа по благоустройству территории около Южного речного вокзала планируется завершить к сентябрю, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приступаем ко второму этапу благоустройства: закончим обновление набережной и организуем комфортное общественное пространство на территории вокзала (...) Основные работы планируем завершить к сентябрю", - написал он в своем телеграм-канале.

В рамках работ будут установлены ограждения и дополнительные современные фонари, установлено больше 30 информационных стел, оборудование для информирования пассажиров и посетителей о прибытии и отправлении судов, также пройдут работы по озеленению территории.

"Протяженность обновленной набережной будет 500 м. Организуем там пять причальных зон для судов разного класса - прогулочных и круизных, - добавил мэр. - Для посадки пассажиров установим еще три павильона".

Южный речной вокзал открылся после реконструкции в апреле.

Москва Южный речной вокзал Сергей Собянин
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