В Москве 21 июня откроют пляжную зону с бассейнами с подогревом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве у Южного речного вокзала 21 июня откроют пляжную зону с открытыми бассейнами с подогревом воды, сообщил телеканалу "Москва-24" мэр города Сергей Собянин.

"Южный вокзал, на котором мы 21-го откроем самую большую пляжную зону в Европе из искусственных водоемов с искусственным подогревом", - сказал он.

По его словам, вторая очередь бассейнов будет запущена на Северном речном вокзале.

"Вы знаете, какая там востребованность, какие очереди, еще увеличим почти в два раза все эти возможности", - отметил мэр столицы.