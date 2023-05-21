Около 50 тыс. человек проехали по Садовому кольцу Москвы в рамках велофестиваля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В российской столице в воскресенье прошел Весенний велопарад.

"Рекордное количество велосипедистов - около 50 тыс. человек - проехали сегодня по Садовому кольцу в рамках Весеннего велофестиваля", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого цитируют в столичном департаменте транспорта.

По его словам, проведение велопарадов показывает, что велосипедисты стали полноправными участниками дорожного движения.

Стартовал велофестиваль на проспекте Академика Сахарова, после чего колонна из велосипедистов проехала 16 км по Садовому кольцу. На фестивале был организован отдельный старт для владельцев средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, сегвеев, моноколес.

Из-за проведения велопарада в Москве были введены ограничения для проезда автомобилей. Однако, по данным дептранса на 16:20, в центре города их начали постепенно снимать: движение открывают на проспекте Академика Сахарова и Садовом кольце.