В Москве Садовое кольцо перекроют 18 мая для велофестиваля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве 18 мая будут перекрывать Садовое кольцо для проведения Московского весеннего велофестиваля и велогонки, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Движение будет закрыто с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы).

Движения также не будет с 7:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Парковка будет запрещена: с 00:01 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля, а также с 00:01 18 мая до окончания мероприятия на Садовом кольце.