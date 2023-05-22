Собянин сообщил о начале серийного производства банкоматов в парке "Руднево"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В столичном индустриальном парке "Руднево" началось серийное производство российских банкоматов, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Недавно в индустриальном парке "Руднёво" мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель - московская группа компаний BFS. Производственная мощность предприятия составляет до 15 тысяч банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка", - написал он.

Компания уже получила предзаказы на 7 тысяч банкоматов.

Одним из преимуществ продукции BFS Собянин назвал независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и программного обеспечения.

"Мозги банкомата - процессоры "Эльбрус" от российской компании АО "МЦСТ". BFS совместно с МЦСТ разработала системный блок, включающий все необходимые интерфейсы. Из более 800 компонентов банкомата - 80% российского производства, и постепенно эта доля будет расти", - сообщил мэр.

Функционал устройств позволяет осуществлять все привычные операции. Банкоматы могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Наличие биометрической камеры позволит выполнять ряд операций без использования карт. Банкоматы оснащены улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.